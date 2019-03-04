中國知名藝術家葉永青 遭比利時藝術家控抄襲

2019-03-04 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕在中國享譽盛名的藝術家葉永青，日前遭比利時藝術家克里斯蒂安‧西爾萬（Christian Silvain）指控涉嫌抄襲他的藝術作品牟利近30年；不過葉永青對此僅回應「深受這位藝術家影響」，但並沒有解釋為何兩者畫作的風格如此相似。

綜合外媒報導，出生於1958年的葉永青是中國知名的藝術家，與畫家張曉剛、王廣義等人齊名，目前也是四川美術學院教授、中國當代藝術研究院藝術總監等，在世界各地也舉辦過多次個人藝術展和藝術群展。

葉永青的作品不只得獎無數，在中國八大美術院系藝術家的歷年拍賣成交總額前50名中，葉永青更以387件作品成交量，創下1.63億元人民幣（約新台幣7.4億元）的收入，不過日前卻被爆出作品涉嫌抄襲的醜聞，震驚中國藝術界；比利時藝術家西爾萬近期向比利時當地媒體投書指出，他近期才發現自已的藝術作品遭到葉永青抄襲，最早甚至可以追朔至1980年代，而且其中一幅葉永青親自簽名的作品，甚至曾在拍賣中拍出高達40萬歐元（約新台幣1400萬元）的高價，但自己的作品卻平均只有5000歐元到15000歐元（約新台幣17.5萬至52.5萬元）。

不過由於忌憚葉永青在中國藝術界的影響力極大，考慮到跨國提告的費用肯定所費不貲，且訴訟結果也未必對自己有利，故西爾萬呼籲歐洲藝壇予以杯葛。

葉永青面對指控，他在2月27日表示「這是對我影響至深的一位藝術家」，目前正在嘗試與對方取得聯絡；但外界批評他這番回應過於避重就輕，因為葉永青在過去30年間有的是時間公開表示「致敬」，卻在如今陷入抄襲醜聞時才坦言「影響至深」，而中國網友也毫不客氣的直接改稱他為「葉永侵」

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