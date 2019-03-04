因應中國威脅 印度擬砸900億向俄國「租」第3艘核潛艦

2019-03-04 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國潛艦不斷出沒印度洋，印度本週可能會與俄羅斯簽署協定，租用第3艘阿古拉級（Akula class）核子動力攻擊潛艦，租期為10年，預計在2025年加入印度海軍。

綜合媒體報導，印度《經濟時報》（The Economic Times）接到消息，指出印度政府將於3月7日與俄國簽屬阿古拉級潛艦簽署租用協議，租賃金額約為30億美元（約924億新台幣），租期為10年。這艘潛艦預計在俄羅斯船廠大規模整修建造後，於2025年安裝印度本土通訊及偵測系統，之後會加入印度海軍。

過去印度就已經向前蘇聯、俄羅斯租用兩艘同型潛艦，並以「查克拉」（Chakra）系列命名。印度也在俄羅斯幫助下，自建可攜帶核子彈道飛彈的核動力潛艦「殲敵號」（INS Arihant），以因應來自中國與巴基斯坦的威脅。

俄文Akula意為鯊魚，這次印度將租用的阿古拉級潛艦將被命名為「查克拉3號」（Chakra III），這艘潛艦在2014年被俄國封存，整修啟用後會取代印度過去租用的「查克拉2號」（Chakra II）。合約也指出，「查克拉2號」在原本租約到期後還可再延租5年，直到新潛艦整修並完成測試。

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