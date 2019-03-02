票房也一國兩制？開演前僅賣1張 《流浪地球》香港沒人看

2019-03-02 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕科幻電影《流浪地球》自春節上映後在中國引爆熱潮，至今累積票房約44.7億人民幣（約台幣208億），已是中國票房史上第二高。但香港人似乎對《流浪地球》興趣缺缺，上映首日僅近5000人進場，甚至有戲院在首個假日午場開演前只賣出一張票。

《香港01》報導，《流浪地球》228在香港上映，總計48間戲院播放165場，觀影人次只有近5000人，平均每場近30人，票房收入約30萬港幣（約台幣119萬）。即便是上映後首個週末假日仍不見起色，有戲院在今日午場開演前1小時僅賣出1張票。

《環球時報》指出，上映首日晚間9點50分的場次，旺角百老匯影院300個座位在開演前僅賣出7張票。報導分析失利原因，像是香港因租金高昂，影院僅剩57家，因此若香港、好萊塢和中國電影同時競爭時，業者必須取捨，導致《流浪地球》的上映時間後挪。

此外，能在香港取得好成績的片型可大略分為兩種。一是符合當地年輕人口味的新港片，例如《低俗喜劇》；二是由老牌港星撐起的警匪片，如《寒戰》、《掃毒》，這對港人來說才是真正的港片，反觀純中國製或兩地合拍的電影常在香港水土不服。

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