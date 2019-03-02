中國兩會前夕動盪 外媒指習近平權威備受挑戰

2019-03-02 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國一年一度的兩會即將召開，北京當局近日頻頻強調要維護黨中央權威，及習近平的核心地位，外媒分析，這不尋常的舉動，代表美中貿易戰及經濟難題，已讓習近平的核心權威受到嚴重挑戰。

根據美國《自由亞洲電台》報導，在中國全國人大與政協「兩會」舉行前夕，中國官媒近日頻頻刊文，要求中共黨員「自覺把維護習近平核心地位，及黨中央集中統領作為最高政治原則」，以貫徹中央決策部署。

《自由亞洲電台》指出，這已是中共第二次宣示要政治局委員向習近平述職，與往年不同的是，今年官方在兩會前就公布相關消息，更進一步要求加強逐級請示報告工作，力求團結統一及行動一致。

《自由亞洲電台》引述專家說法指出，「面對美中貿易戰及中國內部的經濟難題，黨內很多對習近平不滿的情緒已從檯面下轉為公開化，進一步威脅到最高領導（指習）的合法性」，「這是去年下半年以來最大的變化」。

《自由亞洲電台》進一步分析，面對此狀況，中共高層近日才祭出許多不尋常的舉動，從約束黨員行為下手，試圖重新掌握對整個黨的控制。

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