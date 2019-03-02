被巴基斯坦拘留58小時後 印度飛官今晚返國

2019-03-02 00:46

〔中央社〕被俘的印度空軍聯隊長阿賓南丹．瓦塔曼今天獲釋，經過冗長文書程序後，今晚由巴基斯坦移交給印度，瓦塔曼並通過瓦加－雅達瑞邊界聯合檢查哨回到印度。

綜合新德里電視台（NDTV）等印度媒體報導，巴基斯坦車隊原訂下午把被俘印度空軍聯隊長阿賓南丹．瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）送抵印巴邊境瓦加－雅達瑞（Wagah－Attari）聯合檢查哨移交給印度空軍。

但因巴基斯坦處理瓦塔曼離境文件問題，多次更改移交時間後，瓦塔曼終於在被巴國拘留58小時後，於今晚9時許穿越瓦加－雅達瑞聯合檢查哨返回印度。

印度空軍官員現場發表簡短聲明說，瓦塔曼已由巴基斯坦移交給印度空軍，瓦塔曼將接受醫療檢查。

陪同協助移交的印度旁遮普省阿姆利則市（Amritsar）官員狄隆（Shiv Dular Singh Dhillon）轉述瓦塔曼的談話說，瓦塔曼話不多，但表示很高興終於回到印度。

根據報導，印度不希望瓦塔曼透過陸路返國在邊境城市瓦加引起騷動，曾要求巴基斯坦以專機送瓦塔曼返國，但遭巴基斯坦拒絕。

34歲瓦塔曼2月27日奉命與其他同僚駕駛戰機升空攔截入侵印度控制克什米爾領空的巴基斯坦戰機，結果他所駕駛的米格21（MiG-21）被擊落而墜毀於印巴控制線巴基斯坦一側，遭巴國遊騎兵（Pakistan Rangers）俘虜。

印度媒體引述消息報導，瓦塔曼駕駛米格21在發射R-73空對空飛彈擊落巴國空軍一架F-16後，他的米格21才被巴國戰機擊落。

不過，就在印巴緊張情勢因雙邊戰機空戰進一步升溫之際，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）昨天宣布今天釋放瓦塔曼，以展和平姿態，並作為重啟印巴對話的第一步，瓦塔曼因而獲釋。

為迎接瓦塔曼返國，數千印度民眾與小學生揮著國旗、高舉「歡迎阿賓南丹回家」、「希望印巴和平」等標語和布條，在瓦加哨站附近唱歌、跳舞地表示，要給瓦塔曼一個英雄式的歡迎。

擔任戰鬥機飛行員16年的瓦塔曼，他的退役空軍將領父親偕同母親，也搭機飛到瓦加哨站附近的阿姆利則市，歡迎兒子平安返國。

印度總理莫迪表示，每個印度人都為來自坦米爾那都省（Tamil Nadu）、勇敢的瓦塔曼感到驕傲。

此外，在伊姆蘭汗宣布釋放瓦塔曼後，有人向巴基斯坦的法院提出訴願，希望阻止釋放瓦塔曼，法院稍後駁回停止釋放瓦塔曼的要求。

印度中央後備部隊（CRPF）巴士2月14遭自殺汽車炸彈攻擊導致40多人死亡，稍後巴基斯坦的恐怖組織穆罕默德軍（JeM）宣稱是他們所為。

印度為打擊穆罕默德軍，印度空軍2月26日派出12架幻象2000戰機越過克什米爾印巴控制線，轟炸穆罕默德軍的訓練營地；但巴基斯坦空軍隔天也出動戰機越過控制線，與攔截的印度戰機發生交戰，結果瓦塔曼駕駛的米格21被擊落，跳傘逃生的瓦塔曼也被巴國俘虜。（編輯：徐睿承）

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