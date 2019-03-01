中共黨校幹部培訓開班 學「習」實現中國夢

2019-03-01 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班今天（1日）開班，中國國家主席習近平到場向青年幹部們喊話，中國共產黨人的理想信念建立在對馬克思主義的深刻理解之上，他還說，信仰認定了就要信上一輩子，「否則就會出大問題。」中央黨校校長陳希也勉勵年輕幹部，要對實現中國夢做出應有貢獻。

據《新華社》報導，習近平指出，培養選拔優秀年輕幹部是一件大事，而衡量幹部是否有理想信念，關鍵就看是否對黨忠誠。他呼籲新加入的中央黨校青年幹部們，「要經常對照黨章黨規黨紀，檢視自己的理想信念和思想言行，不斷撣去思想上的灰塵，永保政治本色。」

習近平強調，信仰認定了就要信上一輩子，「否則就會出大問題。」中央黨校校長陳希補充，要學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，掌握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法，學出對黨忠誠、堅定信念、自覺自信、責任擔當及能力水平，還要為實現中華民族偉大復興的中國夢作出應有貢獻。

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