迷信害人！白化症病患成獵物 馬拉威懸賞防堵

2019-03-01 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家馬拉威（Malawi）政府於今（1）日宣布，將提供美金7000元（折合台幣約21萬元）的獎金，給予回報任何有關針對白化症（albinism）病患的綁架及謀殺的情報，以回應日趨憤怒的社會輿論。

據《路透》報導，位於非洲西南部的馬拉威，是世界上最貧窮的國家之一，民間迷信巫術，深信白化症病患的身體部位及器官能夠帶來財富。今年初才發生一起白化症病患皮瑞（Yasin Phiri）在他的幼子面前遭到殺害的案件，皮瑞的手臂被截斷、牙齒全遭拔除，生殖器官亦被移除，引起馬拉威國內外譁然，強烈呼籲政府採取行動。

對此，馬拉威總統穆塔里卡（Peter Mutharika）今發表聲明：「任何有關謀殺或綁架白化症病患的情報，確認屬實後，政府將會提供美金7000元的獎金（折合台幣約21萬元）。」並強調將會對所有針對白化症病患的綁架及謀殺案件進行司法調查，據聯合國估計，自2014以來，已發生至少150起這類案件。

據國際紅十字會與紅新月會聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）的調查，非洲東南部各個國家間，白化症病患整具屍體價格，竟然高達75000元美金（台幣約230萬元），特定部位還可以賣到2000元美金（折合台幣約6萬元）。這些國家包含剛果（Congo）、坦尚尼亞（Tanzania）、莫三比克（Mozambique）、以及南非。

馬拉威將於今年5月進行總統、政府和議會大選，這項措施能否安撫民心及國際間人權團體的憤怒，並確實改善這項犯罪問題，將會影響選情。

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