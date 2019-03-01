中國霧霾毒害遠東 俄羅斯要求立即改善

2019-03-01 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國霾害惡名遠播，嚴重影響鄰國人民健康，此前才被南韓定調為災難，俄羅斯與中國接壤的遠東地區近日也蒙受其害，對此，俄國當局要求中方立刻採取改善措施，避免無辜的人民再度受到毒害。

根據美國《自由亞洲電台》報導，位於黑龍江及烏蘇里江交界處東側，與中國接壤的俄羅斯遠東地區的哈巴羅夫斯克邊疆區近日受中國霧霾移入影響，不僅當地能見度驟降，居民更紛紛出現頭暈、噁心與呼吸困難等症狀，就醫人數持續飆高。

報導指出，目前哈巴羅夫斯克首府哈巴羅夫斯克市正處於嚴重的霧霾「煙幕」中，在過去的24小時內，當地能見度下降高達3倍，目前能見度不超過2公里。在嚴重的空污影響下，該市醫院目前已擠滿呼吸道過敏或心血管疾病發作的病患，當地學校及相關機構也已被迫全面取消室外活動及體育課，政府亦警告民眾外出務必配戴口罩。

針對遠東地區出現這種危害性高且異於常態的空氣污染狀況，各界看法均指向中國，哈巴羅夫斯克政府現已出面要求身為罪魁禍首的中國負責，指中方必須立即制訂並採取改善措施，以改變俄羅斯一側被中國飄來煙霧籠罩的局面。

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