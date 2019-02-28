中國海軍建軍70周年活動 日本海上自衛隊考慮參加

2019-02-28 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部指出，由於2019年是中國海軍建軍70週年，將在4月23日在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動；且近期中日關係也日趨緩和，不僅日本政府在過去即傳出考慮派遣海上自衛隊（簡稱「海自」）艦隊參加活動，兩國也同意加速建立海空聯絡機制的熱線進程。

綜合媒體報導，中國國防部新聞發言人任國強在今天（2月28日）的例行記者會上指出，今年是中華人民共和國的建國70周年，而4月23日也是中共人民解放軍海軍成立70周年紀念日；經中共中央軍委批准，屆時將在中國山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

而隨著中國與日本之間的關係趨於緩和，日本海自也不排除會派出艦隊，前往山東青島參與慶祝活動，此行若成也將是日本海自艦艇繼2011年後再次訪問中國；另外任國強也指出，中日兩國的國防部門在今年2月於日本東京舉行的協商中，一致同意加速建立熱線，促進兩國防務關係向前發展。

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