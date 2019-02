看不下去！耶魯大學學生自發組織 以行動支持新疆維族

2019-02-28 18:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國耶魯大學(Yale University)有群學生組成倡議小組,以行動支持在新疆受中國政府迫害的維吾爾族。

據《紐約時報》報導,中國政府在新疆「再教育營」拘留約100萬的維族人民,他們在營中被迫唱中國國歌、放棄原本的伊斯蘭教信仰、喝酒和吃豬肉。且《泰晤士報》報導,中國官方還從耶魯大學醫學院名譽教授基德(Kenneth Kidd)建立的基因資料庫中取得數據進行研究比對,以便監控境內數百萬的維族人民。

耶魯法學院的學生注意到新疆問題,除了集結本科系的大學生和研究生外,也邀請其他學校的研究生加入,一起努力讓人們注意到中國的情況。學生們分為3組,一組幫助在美的維族人提出難民申請;一組負責宣傳理念,呼籲民眾支持參議院的《維吾爾人權政策法案》制裁中國;還有一組確保耶魯大學和中國機構合作的項目,不會被用來壓迫維族。

參與的的學生表示,這些行動都是他們自發的,雖然他們的作為無法直接幫助再教育營中的人,但希望藉此向中國政府施壓;他們也認為,不能被動等著美國政府的對華政策,因為「乾等無異於同謀」。

