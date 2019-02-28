中媒打馬女神卡卡後 傳將影帝感言男同志譯成「特殊人群」

2019-02-28 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮日前圓滿落幕，不過有網友發現，中國在轉播女神卡卡（Lady GaGa）畫面時，把她的臉部打上馬賽克，引發輿論譁然。未料，如今又傳出有中媒在直播時，疑似修改了影帝雷米馬利克（Rami Malek）的獲獎感言，將男同性戀（gay man），翻譯成「特殊人群」。

綜合媒體報導，雷米馬利克因在《波希米亞狂想曲》中，將英國皇后樂隊已故主唱弗萊迪墨瑞（Freddie Mercury）的角色演得活靈活現，一舉奪下本屆奧斯卡最佳男主角大位。雷米馬利克上台獲獎時，曾提到「我們製作了一部關於一位男同性戀、移民的電影，他活得理直氣壯」，並稱這個故事摻雜了他的部分人生，因為他是埃及移民的後代、第一代美國人，希望電影能幫助那些同樣為身分而掙扎的人。

報導指出，不過，有中國媒體在上字幕時，疑似避免使用「男同性戀」一詞，改翻譯成「特殊人群」，不僅引發中國網友熱烈迴響，直呼「到底在怕什麼」、「翻譯正確會被屏蔽」、「這個可真是WTF」、「我搞不明白為啥黨要禁同性戀」、「請給我解釋，哪特殊？」「我反同，我覺得挺好的」、「很多事情媒體也無能為力」，還吸引多家外媒以諸如「中國廣電審查」等字眼下標報導。

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