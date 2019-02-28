無處可逃...最新研究：塑膠汙染達海溝1萬公尺最深處！

2019-02-28 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕一篇昨（27）日發表的最新研究指出，海溝最深處的動物的消化管內竟出現塑膠碎片，代表人類對環境造成的汙染已達地球深處，深海海溝已經成為塑膠垃圾的「最終水槽」。

據《法新社》報導，人類每年生產超過3億噸的塑膠，現今至少有5兆個塑膠碎片在大海中飄浮，由於深海探測所費不貲，過去研究僅在淺海進行，人類目前已知如魚、烏龜、鯨魚與海鳥等生物都已經遭受塑膠汙染。

根據英國期刊《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science ）刊登的最新研究，英國團隊的研究中，學者在全球最深的六個海溝內都發現，許多片腳類動物的體內竟出現塑膠碎片。連在深度達11034公尺、全球最深的馬里亞納海溝中，生物的消化管內也發現了塑膠纖維。

論文主要作者、英國紐卡索大學（Newcastle University）自然與環境科學院的傑米森（Alan Jamieson）表示，剛開始本來半信半疑，想說可能一無所獲，想不到結果卻相當驚人。

傑米森與研究團隊原本負責在深海探索新生物，但在過去10年來探索的過程中，發現在水深6000到10000公尺下收集的90個外表類似蝦子的片腳類動物，有65個中都有塑膠微粒，佔全體72%

科學家表示，研究結果指出，即使是黑暗深海的生物也無法躲開塑膠污染，現在可能已經沒有海洋生態系統能倖免於難，深海海溝已經成為塑膠垃圾的「最終水槽」。

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