解讀川金二會：2人握手時「竭盡所能」想表現關係轉好

2019-02-27 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會登場，美國總統川普和北韓領導人金正恩27日晚間舉行一對一會談，有專家解讀雙方的肢體語言，指出2人在鏡頭前都「竭盡所能」想表現出關係轉好的模樣。

據《路透》報導，澳洲肢體語言專家彼斯（Allan Pease）指出，川普和金正恩在越南首都河內市會面時，他們互相朝對方走去，微笑握手，接著動作一致地轉身面對媒體的閃光燈，「他們的『鏡像』相當強大。」他解釋，為了讓對方放鬆，他們彼此模仿，並努力向外界表達，自上次新加坡的峰會以來，2人關係已逐漸改善。

報導指出，回顧去年6月的新加坡川金首會，當時2人握手相當用力，雙方均想表現自己是團體中有指揮權的「阿爾法男性」（alpha male），同時卻也流露出焦慮感。

另一名肢體語言專家梁凱倫（Karen Leong，音譯）則指出，相較於去年在新加坡峰會的會面，金正恩這次表現得更有自信；至於川普對金正恩張開雙手、掌心朝上的舉動，則顯示他期待雙方能和睦相處。

然而，當兩人在結束握手要坐下來時，卻透露出緊張的跡象。川普採取一貫坐姿，雙手指間相觸放在腿間，顯示他想站在主導地位；金正恩則手指緊握，放在膝蓋上，流露出他的挫折感與自制力。

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