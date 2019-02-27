鐵路警察見死不救？眾人眼睜睜看著男子身上著火冒煙

2019-02-27 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路上27日流出一段影片，深圳火車站有名男子身上著火，奄奄一息，雖然另一邊列車上的乘客不斷催促鐵道警察救人，但警察沒有動作。所幸男子送醫急救後，暫時沒有生命危險。

根據影片，可以清楚看見該男身上冒煙，奄奄一息地躺在鐵軌上。對面列車的乘客見狀，紛紛大喊：「人家還活著呀」、「澆點水」，並催促火車上的警察下車處理，然而警察不為所動，只冷冷回了句「那車上有同志在」便轉身離去；然而位在對面、男子身後另一輛列車上的警察，也只瞄了一眼、拍照完便離開。眼見警察不予理會，民眾氣得嚷嚷：「神經病」、「還有這種人？管都不管」。

事後《新京報》記者向深圳火車站詢問，得知該男身上沒有車票和證件，26日因為從火車欄杆翻入車站內，被高壓電擊中，才導致身上多處著火，在26日晚間送醫搶救後已無大礙，但男子身分不明，目前還在調查中。

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