埃及開羅火車出軌爆炸 至少20死40傷

〔即時新聞／綜合報導〕埃及首都開羅市的拉美西斯火車站（Ramses station），今（27日）傳出列車出軌意外，引起爆炸並起火，至少造成20人死亡、40人受傷。
綜合外媒報導，一名目擊者指出，列車撞擊後發生爆炸，他見到地面上有多具燒焦屍體；目前警方封鎖車站，進行營救和調查工作。
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