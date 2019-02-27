中國一級戒護破功！金正恩火車站月台抽菸被拍到

2019-02-27 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩乘坐的專列長征4500公里，從23日自平壤出發、26日上午抵達越南同登火車站，中國全程一級戒備護衛，號稱「滴水不漏」，但是，竟被一家日本電視台拍到金正恩在中國境內，短暫停靠時，在月台上抽菸的畫面，引發網上一片嘩然，指號稱的「滴水不漏」破功了。

拍到金正恩月台抽菸的是日本TBS電視台，地點是在中國南寧火車站，也就是在列車即將進入越南國境前的數個小時，列車靠站做短暫休息，金正恩在月台上一邊抽菸，一邊和北韓官員談話，其中一名高官手拿著菸灰缸。

這個影片在網路上被快速轉發，中國網友質疑，保安出現大漏洞；指中國官方對金正恩的保護，採取一級戒護，竟然會發生這種「蠢事」，中國獨立記者高瑜並指出，日本電視台是怎麼做到的？「射程肯定大於攝程，多危險啊」。

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