美盼安理會表決決議案 讓人道援助進入委內瑞拉

2019-02-27 05:12

〔中央社〕美國的委內瑞拉特使艾布蘭（Elliott Abrams）今天表示，他希望聯合國安全理事會本週表決呼籲委內瑞拉允許人道援助入境決議案。

艾布蘭在美國要求召開的安理會會議舉行前告訴記者，美國本週將對委內瑞拉實施更多制裁，然後加強對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府施壓。

同時，俄羅斯國家安全會議（Security Council）秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）指控美國在波多黎各和哥倫比亞部署部隊，準備對委內瑞拉進行軍事干預，推翻莫斯科的盟友馬杜洛。

美國昨天對委內瑞拉政府祭出新制裁，並呼籲盟邦凍結委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的資產，以回應委國上週末阻擋人道物資進入邊界的致命暴力。

美國副總統彭斯（Mike Pence）和委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）在哥倫比亞首都波哥大（Bogota）與盟邦開會後，同意採取策略來向馬杜洛施壓。

瓜伊多支持者週末期間為讓人道物資入境，與效忠馬杜洛的軍方在委國與哥倫比亞及巴西邊界發生衝突，造成4死、上百傷。

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