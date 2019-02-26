川金二會「河內宣言」 韓媒爆：雙方已達成多項協議

2019-02-26 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會將登場，稍早北韓領導人金正恩已抵達越南河內，預計美國和北韓將發表「河內宣言」，韓媒引述消息人士指出，雙方已達成多項協議。

根據南韓《中央日報》今天以「北韓和美國研討終戰宣言－寧邊核設施視察成為最終磋商的痛處」為題報導，有外交消息人士表示，北韓和美國已就計劃在28日發布的「河內宣言」，針對重新確認非核化原則、北韓採取非核化前期措施、美國採取相應措施等達成協議。

該消息人士也提到，目前雙方正在協商，在宣言中加入終戰宣言內容的方案。此說法與南韓青瓦台發言人金宜謙說法相同。不過，考慮可能會產生撤出駐韓美軍等相關爭議，也可能用簽訂「和平協定」前一階段的「和平宣言」來代替終戰宣言。

報導也提到，目前會談進行分成三階段，包括檢查和檢驗東倉里和豐溪里設施（第一階段）、檢查和檢驗寧邊已知的核設施（第二階段）、檢查和檢驗包括鈾濃縮設施在內的未公開核設施（第三階段）。針對河內宣言將包括前兩個階段，或只包括第一階段，目前雙方正展開最終激烈神經戰。

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