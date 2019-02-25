夢幻！墨爾本打卡景點 鹽湖湖水變成粉紅色

2019-02-25 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本韋斯特蓋特公園（Westgate Park）的鹽湖又變成粉紅色了！雖然澳洲部分的鹽湖可能大部分時間是粉色的，不過韋斯特蓋特公園的鹽湖要在鹽分、高溫、日照和降雨等條件完美配合，才會逐漸變粉。

綜合外媒報導，近日韋斯特蓋特公園（Westgate Park）的鹽湖湖水顏色由土褐色變粉色，雖然因為該地座落在工業區，許多人乍看之下以為鹽湖被工業廢水汙染，但實際上這是自然現象，湖裡多種藻類行光合作用的過程中，分泌出β-胡蘿蔔素，再加上高溫、大量日照、少雨和鹽分增加等條件，會讓湖水變成粉紅色。只要天氣變涼或下雨，湖水馬上就會恢復成原本的顏色。

由於該地是熱門打卡景點，維州公園管理處發出安全警告，提醒遊客不要碰觸湖水、也不要游泳，因為遊客的體溫可能會讓湖水降溫，湖水的高鹽分也會刺激皮膚。

Today at Westgate Park ???? pic.twitter.com/IxkFX37XGx — Felicity Watson （@felixexplody） 2019年2月24日

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