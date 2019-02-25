香港經濟悲歌 「麥難民」5年內增近7倍

2019-02-25 20:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中資炒高房價造成民不聊生，香港房價高到嚇人，無家者輪候公屋困難，將住宅單位分割成數個更小空間的「劏房」租金昂貴又環境惡劣，一些無法負擔房屋租金而被迫寄居於一些24小時營業快餐店的人不斷攀升。根據調查截至去年底，香港「麥難民」人數創6年新高，5年內已經增加近7倍！

香港社區組織協會去年11月9日凌晨走訪全港109間24小時快餐店（主要是麥當勞連鎖店），點算在店內「借宿一宵」的人數，共發現448人，較2017的調查增加逾一成六，更比2013年調查的57人增加6.8倍。借宿者中，女性有72人，佔總數的一成六。

事實上，對比香港社會福利署2013年數字，發現截至去年12月，全港露宿者人數也創6年新高，由780人上升至1270人，增長率達62.8%。

社協幹事吳衛東表示，港府近年以封鎖天橋底和清洗街道為由，驅趕各區露宿者，令更多無家者選擇晚上轉往快餐店，而全港只有5個女性宿位，嚴重不足。他促請政府增撥資源，建設更多資助宿舍，並把入住時間由目前的半年延長至3年，以便無家者處理生活問題。

調查人員成功訪問其中104人，發現無家者偶爾會租板間房及劏房等，惟因環境惡劣或租金昂貴等問題，最終重返街頭，其中逾五成四人曾有再露宿經驗，平均再露宿次數達4.16次。調查也指出女性露宿者普遍傾向借宿快餐店，因感到比較安全，相關數字不斷增加。調查還發現，這些「麥難民」的露宿時間愈來愈長，由前年同類調查的平均9.5個月急升至18.7個月。

這些「麥難民」既非官方審定，難以獲得政府資助，部分待遇可能連難民也不如，沒有食物供應和被驅趕之餘，最常見的是快餐店24小時營業，不時受食客聲音所擾而不能熟睡，每晚可能只有3、4小時睡眠時間。

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