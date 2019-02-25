前央視主持人下落不明 中國網友憂：平安可能性是0％

2019-02-25 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年揭露了影星范冰冰逃漏稅的中國前央視主持人崔永元，近日捲入中國「陝北千億礦權案」，從22日起就未公開現身、發言，許多中國網友相當憂心崔永元是否平安，還有網友指出，中國網友等的不只是崔永元平安，更是將對中國的法制、公正的希望寄託於此案。

綜合媒體報導，中國前央視主持人崔永元去年12月底在微博揭露，「陝北千億礦權案」的卷宗竟在最高人民法院遺失。今年2月22日中國官媒宣稱破案，中國人民最高法院法官王林清出面認罪，而從破案同日起，平常在網路相當活躍的崔永元也從微博消失，疑似被中國官方帶走或下令噤聲。

崔永元消失後，微博上除了有眾多網友關心他的下落之外，也有許多關於崔永元下落的說法在微博流竄。薄熙來時代曾因冤案入獄的中國前律師李莊表示，「經電話聯繫，小崔就在自己家裡，一切安好！」，但大部分的中國網友不相信李莊的說法，認為崔永元「平安無事的可能性是0%」。

中國網紅黃毅清也表示，崔永元下飛機就直接被帶走了，其他還有「崔永元正在非洲度假」、「崔永元正在家中養病」等不同的說法。對於此案，更有網友表示，大部分的中國網友表面上雖然是在關注崔永元，但其實「內心深處等的是對法制和公正的最後一點希望」，解釋了中國網友對於崔永元關注熱烈的原因。

崔永元與法官王林清2018年12月26日在微博披露，中國最高人民法院審理「陝北千億礦權案」的卷宗竟被歹徒盜走，直指最高人民法院院長周強也是共犯之一，沒想到中國22日宣布偵破此案，舉報偷竊案的法官王林清竟在央視道歉認罪，平常在微博相當活躍的崔永元也罕見地沒有表態。

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