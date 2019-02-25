金正恩裝甲列車明清晨將抵越 邊界車站暫時關閉

2019-02-25 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導金正恩去年6月在新加坡舉行充滿歷史性的首場川金會後，第二場川金會將在本月27和28日於越南河內展開，越南政府正忙於相關準備。

綜合外媒報導，朝鮮中央通訊社已經證實，金正恩已在上周六（23日）搭乘裝甲火車離開平壤，經歷了超過4000公里耗時2天半的車程，這列專用列車預計在明天清晨抵達越南鄰近中國交界的同登（Dong Dang）火車站。

越南政府對川金會的維安相當重視，明天早上6點到下午2點，這列火車路線周邊170公里道路全部封閉。

法新社記者今天上午在同登火車站看到大批全副武裝的軍警駐紮，還有一群工人在維護鐵軌，一名警衛匿名表示：「車站關閉並禁止民眾進入，我們不知道車站關閉到何時，我猜大概明天吧。」

兩位相關人士向法新社透露，在金正恩訪問越南期間，會到越南廣寧（Quang Ninh）省和北寧（Bac Ninh）省工業區視察，因為這兩省是三星工廠所在地。

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