最遙遠天體「終極遠境」高清照曝光...

2019-02-24 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的「新視野號」，元旦飛越距離地球約65億公里的「終極遠境」（Ultima Thule），是人類飛行器拜訪過的最遙遠天體，最新近照傳回，科學家表示，其細節與之前探索過的任何天體都不同。

綜合外媒報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）公布，新視野號所傳回的「終極遠境」的最新照片，NASA指出這是「終極遠境」最清晰的一張照片，這張照片是新視野號距離「終極遠境」6600公里處所拍攝，可以清楚看到，其表面呈現出許多圓形斑塊和深坑。

這張照片引發科學家討論，對於「終極遠境」身上的疤痕，美國西南研究所科學家施賓塞（John Spencer）指出，我們正在討論這些坑洞的性質及其成因，「這些坑洞，到底是被隕石衝擊，還是因昇華、坍塌，或完全不同的東西產生的」。

新視野號還需花費數個月的時間才能把「終極遠境」所有數據傳回，不過目前可以得知

「終極遠境」的形狀比想像中更為平坦，就像美式鬆餅那樣。

科學家指出，儘管新視野號高速飛越，在某方面限制對「終極遠境」真實形狀的探索，但新資訊證實「終極遠境」比預期更為平坦，科學家從來沒有看過這樣的天體，「這無疑會激發出太陽系形成之初的新理論」。

新資訊證實「終極遠境」比預期更為平坦，科學家從來沒有看過這樣的天體。（圖擷自Johns Hopkins APL推特）

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