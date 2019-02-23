A漫作者首度公開長相 網友驚呆：竟是大正妹！

2019-02-23 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少人應該都認為色情漫畫的作者普遍是男性，但最近一名漫畫家為了宣傳自己的新作品，在個人推特上公開自己的真面目，引起網路熱議，讓不少男性粉絲直呼「戀愛了！」

畫風十分少女的色情漫畫《我的第一次，就交給你了（私の初めて、キミにあげます）》即將發行，書中不少讓人害羞的畫面引人遐想。作者「西沢5㍉」，又被網友稱作「西澤老師」，從未公開長相的他日前為了宣傳這本漫畫，在推特上PO出自己與作品的合照，讓網友驚呆原來「西澤老師」是個大正妹，模樣可愛身材又姣好，完全讓人想不到她竟然是創作色情內容的漫畫家。

網友紛紛表示，「老師竟然是女生？我到現在還是不敢相信！」、「我以為作者是男的...」、「沒想到是正妹...很難想像會畫這類的漫畫」、「西澤老師讓我戀愛了！」

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