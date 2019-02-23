超暖！馬拉松女選手比賽中途救幼犬 抱著跑30公里完賽

2019-02-23 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕人間處處有溫暖！泰國一名馬拉松選手凱吉菈（Khemjira Klongsanun）上月20日參加喬文（Chombueng）馬拉松賽時，在路上遇到一隻孤單、無助的幼犬。其他選手都繞開牠繼續往前跑，而凱吉菈則是選擇抱著牠完成比賽。

根據外媒報導，凱吉菈是一名熱愛動物的善心人士，她有自己的寵物，甚至曾經牽著狗參加比賽，但這還是第一次在比賽中途救援動物。在賽事當日，凱吉菈不像其他選手繞開這隻幼犬，而是停下腳步，哄狗狗靠近她。

由於附近找不到人家和其他的狗，凱吉菈斷定這隻可憐的小狗狗一定走散了，於是她單手將狗狗抱進懷裡，跑完剩下30公里完成馬拉松賽事；事後因為找不到幼犬的主人，凱吉菈索性將牠收養，並以這次馬拉松的賽名喬文（Chombueng）為牠命名。

現在，喬文和凱吉菈家中飼養的成犬相處融洽，凱吉菈也時常在個人社群網站更新喬文的現況，而這段故事也溫暖了不少網友的心。

凱吉菈抱狗狗跑馬拉松影片

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