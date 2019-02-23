日本研究發現女生真的香香的 35歲後體香便消失

2019-02-23 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期有研究發現，女性身上真的帶有獨特的體香，不同國家的女性香味也不盡相同，其中年紀處在青春期的少女體香是最香的，不過這種體香會在35歲後消失。

日本藥廠樂敦製藥株式會社（ロート製薬株式会社）在2018年底召開的第三屆「日本抗衰老協會論壇」年會上，發表一份《女性隨著年齡體味改變》的研究報告；研究團隊邀請50位10歲至50歲的女性進行體味的相關研究，研究方首先她們在洗完澡後穿上同款上衣，24小時後再將上衣回收，之後由男性研究人員剪開衣服試聞，發現除了汗酸味外，還有淡淡的的桃子、椰香香味。

研究人員發現，10幾歲的女性體味最香，之後香味的濃度會逐年遞減，過了35歲之後味道就會消失；另外研究人員指出，當女性擁有適量的雌激素時，男性便會聞到一種難以言喻、令人想入非非的氣味，進而使男性受到吸引繼而引發性慾；另外，不同地區的女性，體味也不盡相同，像是德國女性會有木質香、美國女性會散發藻香，日本女性則是桃子和椰香味。

台灣有位物理老師張景超過去也曾拍影片指出，這種香味是由汗腺分泌的激素「費洛蒙」，被嗅覺器官接收後會進入腦部的下視丘，進而使人們的心理和生理產生反應；他表示，如果發現某人的味道特別好聞，「代表你可能已經喜歡上他/她囉」

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