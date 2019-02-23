婦人為救夫磕頭求讓道 「擋救護車」惡劣車主被捕

2019-02-23 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽一名婦人日前在高速公路頻頻下跪磕頭，原因是他的丈夫因車禍重傷，被送上救護車前往院醫急救，但緊急車道中卻被數輛汽車堵住，情急之下只好哭求這些車主讓道，無奈對方完全無動於衷，害救護車多花半小時才抵達醫院，沒能把握黃金時間救回傷者。對此，警方將本案列為交通肇事逃逸案件，目前已將一名占道車主逮捕。

綜合中媒報導，婦人62歲的丈夫在15日晚間發生車禍，被救護車緊急送往醫院，然卻遇到交通尖峰時間，救護車被高速公路上的車潮堵住，只能改從路肩的緊急車道通過，但沒想到緊急車道中卻又有停放了數輛汽車，婦人情急之下只好頻頻對占道車主下跪磕頭，懇求他們先將車輛移開，但令人心寒的是，對方竟然見死不救，導致62歲的老翁到院時已傷重不治。

婦人表示，若當天緊急車道沒被堵住，正常花5分鐘就可以通過，但當天卻花了30幾分鐘才駛離。

警方接獲民眾報案後，將本案列為交通肇事逃逸案件，經調查後已找到當時3輛堵在緊急車道中的汽車，並將1名犯罪嫌疑人刑事拘留，目前對其他占用緊急車道的車輛正在進一步調查中。

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