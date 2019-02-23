不讓中客免費用！日本擬收支付寶「QR Code」技術費

日方擬申請QR Code專利權，對赴日使用行動支付的中國遊客收取技術費用。（路透，本報合成）

2019-02-23 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來推動「無現金交易」，使用普及率最高的「支付寶」也在2018年大肆侵略日本，但該程式使用的「QR Code」是日本人發明，的現在日方考慮對此申請專利，未來向使用此服務的中國人每人收取1分人民幣（約台幣4.57分）的費用。

根據《環球網》報導，「QR Code」是日本「電裝公司（Denso）」在1994年的新創發明，目前是子公司DENSO WAVE的業務。而當年電裝公司並沒有想要獨佔技術，反倒為了讓「QR Code」普及率提高，無償提供「QR Code」的製作程式，一方面販賣掃碼設備，許多日本便利商店、超級市場開始使用這項技術，但並未推廣到其他國家。

《環球網》指出，中國人首先發現「QR Code」蘊含的無限商機，意銳新創公司的創始人王越在2001年學到了日本的「QR Code」技術，在沒得到重用的情況下回到中國創業，2003年將此技術申請中國專利，報導提到，發明「QR Code」的日本此時反而喪失競爭力。

有鑑於中客在日本使用支付寶的頻率逐漸提高，有意申請專利，DENSO WAVE執行董事田路勝彥表示，「經常有人跟我說一個QR Code收10分錢也好」，但《環球網》批評，中國「凌空網」創始人徐蔚已在2011年成功獲得美國、歐洲與日本的「QR Code」技術專利，日方的想法無疑屬於無稽之談。

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