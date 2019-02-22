南美厄瓜多發生規模7.5大地震

2019-02-22 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲厄瓜多當地時間22日清晨5點17分（台北時間晚間6點17分）發生規模7.5的強烈地震。厄瓜多總統利寧·莫雷諾（Lenin Moreno）透過推特表示，初步顯示該場地震並沒有造成重大傷亡。

據秘魯地球物理研究所（IGP）報告，震央位於該國聖地亞哥省東南東方，深度大約113公里。該地震結束不到3分鐘又發生一場規模6.0的地震。

據當地媒體回報，該場地震鄰近國家包括哥倫比亞、秘魯以及巴西都有感。

EARTHQUAKE IN ECUADOR: Shaking map with possible related damage from the natural disaster specialists at CATnews （Risklayer - CEDIM）, Karlsruhe, Germany. #Earthquake #Temblor #Ecuador pic.twitter.com/CppfoV35fU — Earthquakes World （@Terremoti7） 2019年2月22日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/