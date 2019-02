太聰明了！見女主人被關門外 貓咪竟聽指揮成功幫開門

2019-02-22 22:33

〔即時新聞/綜合報導〕太聰明了吧!美國德州奧斯汀(Austin)有一隻貓咪,日前見到女主人被反鎖在家門外,竟聽從門外女主人的指揮,成功將卡住玻璃門的木棍移開,讓欣喜的主人不斷高呼「我的天啊」!

國外網友嘉貝雅菈(Gabriella Tropea)日前上傳了一段影片,表示自己的姊妹不小心將她反鎖在家門外,當她試圖檢查後門有無上鎖時,發現自己養的貓咪「Boko」正好就在那邊。

從影片中可見,由於一條木棍卡住,導致玻璃門無法開啟,於是嘉貝雅菈拍窗引起Boko的注意,而Boko似乎知道只要移開木棍,就能讓主人進來,只見牠又咬又抓,立刻將木棍移開,也成功讓嘉貝雅菈進入屋內,也讓嘉貝雅菈驚喜高呼「我的天啊」!

對此,網友紛紛留言表示,「太聰明了吧!」「貓咪超棒的」、「如果是我的貓,只會坐在那邊用『你好可悲』的眼神看我」、「牠是你的小英雄」!

My sister accidentally locked me out of the house so I went to check if the back door was unlocked and this happened pic.twitter.com/2zkjeyFJk5