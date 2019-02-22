太聰明了！見女主人被關門外 貓咪竟聽指揮成功幫開門

2019-02-22 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕太聰明了吧！美國德州奧斯汀（Austin）有一隻貓咪，日前見到女主人被反鎖在家門外，竟聽從門外女主人的指揮，成功將卡住玻璃門的木棍移開，讓欣喜的主人不斷高呼「我的天啊」！

國外網友嘉貝雅菈（Gabriella Tropea）日前上傳了一段影片，表示自己的姊妹不小心將她反鎖在家門外，當她試圖檢查後門有無上鎖時，發現自己養的貓咪「Boko」正好就在那邊。

從影片中可見，由於一條木棍卡住，導致玻璃門無法開啟，於是嘉貝雅菈拍窗引起Boko的注意，而Boko似乎知道只要移開木棍，就能讓主人進來，只見牠又咬又抓，立刻將木棍移開，也成功讓嘉貝雅菈進入屋內，也讓嘉貝雅菈驚喜高呼「我的天啊」！

對此，網友紛紛留言表示，「太聰明了吧！」「貓咪超棒的」、「如果是我的貓，只會坐在那邊用『你好可悲』的眼神看我」、「牠是你的小英雄」！

My sister accidentally locked me out of the house so I went to check if the back door was unlocked and this happened pic.twitter.com/2zkjeyFJk5 — Gabby Tropea （@gabbytropea） February 18, 2019

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