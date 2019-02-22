日本3月起對野豬投藥 以控制豬瘟疫情

2019-02-22 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本豬瘟疫情不但仍未見緩和，還逐漸擴大，為了減低豬瘟對豬肉出口的影響，農林水產省今天宣布從3月開始對野豬投放含有疫苗的飼料。

根據《共同社》報導，日本農相吉川貴盛19日在內閣會議後的記者會上表示，政府為了控制疫情，正在研究對野豬使用含疫苗成分飼料，準備在3月開始投放，農林水產省也與愛知縣及岐阜縣合作，裝設限制野豬移動的柵欄，以限制感染豬瘟的野豬四處移動散播疫情。

農林水產省參考專家意見，以易破的小型膜紙裝液態疫苗，並用玉米粉包裹在餌中，野豬吃下肚後將能防止感染豬瘟。預計準備12萬份豬瘟疫苗，在一年內分6次使用完。

據農林水產省透露，至21日為止，日本確認感染豬瘟的野豬數量分別為，岐阜縣170頭、愛知縣10頭，食用含疫苗的飼料後通常會在10天左右起效，計畫持續投放1年以上。

台灣已於11月暫停進口日本豬肉與相關製品，日本的豬瘟與中國的非洲豬瘟狀況不同，日本豬瘟病毒較弱，只有把豬肉煮熟便不會對人體有影響，且有疫苗可預防，豬瘟雖不會感染人，但是染病豬隻會出現腹瀉、高燒等症狀，多數會在數日內死亡。

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