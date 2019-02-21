奈良鹿攻擊遊客案件創歷史新高 中國人最常被咬

2019-02-21 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良公園的奈良鹿是許多觀光客慕名前往的景點，然而近年來遊客遭奈良鹿攻擊事件暴增，從去年4月至今年1月底，鹿襲遊客事件高達200起，有209人因此受傷，創歷史新高，其中約8成受害者是外國遊客，絕大多數為中國人。

綜合媒體報導，近年來奈良鹿攻擊事件愈發頻繁，與5年前相比暴增4倍，2018年4月以來至今年1月底，因鹿襲而受傷的遊客高達209人，其中出現骨折重傷人數也是歷年新高，過去8年骨折人數僅10人，而最近9個月來卻出現8名遊客骨折，報告顯示，日本人受害人數持平，但外國遊客受害率卻大幅增加，其中8名骨折遊客中就有5人是外國遊客。

報告也顯示，絕大多數被奈良鹿攻擊的外國人，都是中國遊客，光是2017年度的統計，遊客遭奈良鹿攻擊128次，其中106次與中國人有關，佔近83%。

奈良公園工作人員指出，奈良鹿攻擊事件多發生在「餵食仙貝」期間，許多遊客想要在餵食鹿時拍照，多次引誘鹿靠近卻又不給牠，導致鹿也發火，而產生了攻擊行為；為因應奈良鹿攻擊遊客事件日益嚴重，奈良公園設置「鹿群諮詢室」，也增設中文、英文翻譯機，盼讓遊客可以了解奈良鹿的習性，減少受傷事件。

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