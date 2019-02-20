南韓封鎖895個成人網站 25萬網民聯署罵「中國式審查」

2019-02-20 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府日前宣布，封鎖895個色情及賭博網站，當中包括全球最大色情網站「Pornhub」，消息曝光至今，已有25萬網友聯署反對，有人批評當局的行為是「追隨中國網路審查的腳步」。

據《韓國時報》報導，韓國放送通訊審議委員會（KCSC）透過伺服器名稱指示（SNI）技術，封鎖895個色情及賭博網站，防止民眾連上有不當內容的網站。當民眾以https瀏覽非法網站時，政府就會啟動用戶的數據包，並找出網站加以封鎖，此時網頁會自動導向警告頁面。

當局舉動隨即引發網友抗議，近25萬人在青瓦台請願網站上聯署反對，有人狠批當局進行「中國式審查」，也有人質疑：「現在政府聲稱只會封鎖色情及賭博網站，但能保證未來不會限制人們瀏覽其他網站嗎？」據了解，16日有100名反對者在首爾車站前廣場抗議。

報導指出，針對這項決定，有女權組織表示歡迎，認為能保護女性，特別是色情影像被人惡意散布到網站的受害者；不過，美國有資訊科技學者指出，禁止瀏覽非法網站，也代表南韓政府有監視民眾在網路上一舉一動的可能性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/