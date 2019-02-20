曾偷吃50女 「五體不滿足」乙武洋匡傳將再婚混血女大生

2019-02-20 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本殘疾勵志作家乙武洋匡，以《五體不滿足》一書走紅全球，因外遇離婚的他曾傳出與50名女性約砲，離婚後的他與混血女大生交往，近日傳出男女雙方家人都已見過面，離結婚已不遠。

據日本《女性自身》雜誌報導，現年42歲的乙武洋匡因外遇而離婚後，去年被爆與23歲的混血女大生交往，親近人士透露，該名女大生是日本、捷克混血，精通5種語言，而且已擁有自己的公司，外貌也十分突出，有著170公分的高挑身材，長相還神似平昌冬奧女子花式滑冰項目金牌選手、俄羅斯運動員扎吉托娃（Alina Zagitova）。

關於這個乙武洋匡的神秘新歡，許多特徵都指向是1995年出生的日捷混血岩澤直美，她不僅創立讓孩子們了解多元文化共生的教育場所，還會講6種語言，而且長得跟扎吉托娃很像。

友人指出，他們2人交往後就開始同居，女方每天都1個人打理乙武洋匡的生活，同時女方雙親也見過乙武洋匡，離結婚不遠矣，目前女方休學中，考慮復學畢業後，就與乙武步入禮堂。

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