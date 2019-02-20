「勝利之吻」男主角剛過世...雕像遭用紅漆塗上「#MeToo」

「勝利之吻」雕像遭人用紅漆漆上「#MeToo」。（圖片取自「Sarasota Police Department」臉書）

2019-02-20 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕第二次大戰結束當下，一名美軍水手在時代廣場上擁吻女護士的畫面被拍下，可說是終戰經典照片之一，甚至豎立雕像以滋紀念。就在該名水手，95歲的門多薩（George Mendonsa）近日過世後，這張「勝利之吻」再度大量曝光。隨著近年女權主義高漲，反對性騷擾的女權運動「#MeToo」在全球延燒，如今就連「勝利之吻」也受到波及，女主角雕像被用紅漆漆上「#MeToo」。

綜合外媒報導，在門多薩離世消息傳出後，坐落在佛州薩拉索塔的「勝利之吻」雕像，女角左小腿遭人用紅漆漆上「#MeToo」，由於受損面積不小，警方估計得花1000美元修補。最後在當地時間週二早上完成修復。

「勝利之吻」攝於1945年8月14日、日本宣布無條件投降當天，服役於美軍驅逐艦、當時正好休假的門多薩，在擠滿慶祝人群的時報廣場上，熱吻不曾謀面的牙科助理佛萊曼，剛好被攝影師艾森斯塔捕捉下來。

直到近年，部分人士批評門多薩在未經同意下親吻佛萊曼已屬性侵，掀起了一陣激辯。有人認為，「性侵害很糟糕，但『勝利之吻』絕不是這種情況」、「很遺憾發生這種事，尤其是男主角才剛過世」。另一派人則說，「不是要斷言女方感覺自己是個受害者，但這確實是一次非自願的性相關行為」、「#MeToo的教育意義在於理解女人不再是男人想要就要的玩物。」

雕像修復完成。（圖片取自「City of Sarasota」推特）

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