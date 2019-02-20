威脅學術及言論自由 英保守黨籲關閉中國孔子學院

2019-02-20 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府長年打壓人民自由，如今這份影響已逐漸拓展至全球層級，英國保守黨公布一份最新報告，指中國的孔子學院已嚴重威脅全球學術及言論自由，籲英國大學中斷與孔子學院的合作。

根據美國《自由亞洲電台》報導，英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）週一（18日）針對這份報告發言表示，中國不僅存在嚴重的國內人權問題，亦透過各管道對外輸出影響力，其中孔子學院便是一例，已在全球學術領域構成威脅。

報告指出，中國官方早已坦承，孔子學院是中國「軟實力」的重要一環，當局長期利用該學院對外傳播意識形態，並將學術方面的影響力擴大到其他領域，各國許多涉及台灣、天安門、西藏等敏感議題的學術報告、論文及書籍，都在孔子學院的影響下遭刪除或取消發布。

羅傑斯坦言，目前英國尚無任何一所孔子學院被關閉，但發布這份報告的目的，就是為了提醒英國政府應積極應對孔子學院構成的威脅，「要不就停辦孔子學院，要不就建立嚴格的監管機制，以防止孔子學院繼續破壞民主價值觀、威脅學術與言論自由」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/