猜猜貓頭鷹在哪裡？ 網友崩潰：看到快脫窗

2019-02-19 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名郵差保羅（Paul Beech）日前上傳一張「猜猜貓頭鷹在哪裡」的照片到網路引起關注。照片中，乍看只有光禿禿的樹幹，實際上卻有一頭小貓頭鷹藏身其中。

據《太陽報》報導，現年55歲的保羅除了是郵差，同時也是一名野生動物的業餘攝影師。去年夏天，他在馬格斯菲特（Macclesfield）的家鄉附近拍下這張照片，直到近日才上傳至推特。照片中，貓頭鷹的毛色和樹幹幾乎融為一體，需要仔細辨認才能發現牠的蹤跡。

保羅表示，他也費了一番功夫才找出貓頭鷹的身影，「要拍下這張照片真的不容易。每當貓頭鷹從一棵樹飛到另一棵樹時，我都得再花幾分鐘才能看見牠，有時稍微移開目光就會找不到。」他表示，幸好自己有堅持不懈到最後，才能將這珍貴的一刻記錄下來。

照片曝光後，許多網友紛紛表示「找到有獎品嗎」、「眼睛看到快脫窗了」、「我相信牠們可以很安全且長久地住在那兒」、「原來這就是我外出散步時，都沒有發現過牠們的原因」。

據了解，照片中的貓頭鷹名為「縱紋腹小鴞」，體長約20至27.5公分，多出現在歐洲的溫暖地帶，19世紀時才在英國現蹤。

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