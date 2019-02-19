第一次看到！ 3隻丹頂鶴 北海道豪邁逛大街

2019-02-19 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕現在街頭上常常可以看到流浪貓、流浪狗，但日本北海道最近卻出現丹頂鶴逛大街的景象，有3隻丹頂鶴不疾不徐地在馬路上行走，奇特景象引來網友熱烈討論。

最近一位日本網友在推特貼出一段影片，表示他在北海道幕別町札內住宅區內看到3隻丹頂鶴在街上閒晃。影片中可見3隻丹頂鶴在下雪的天氣裡，緩慢的走在街道上，而且牠們的步伐豪邁，看起來就像模特兒在走台步。

這段影片貼出後已經吸引270萬人次點閱，許多網友看到後都笑翻，「牠們應該是在找報恩的人家。」、「丹頂鶴在住宅區散步，可見這裡有多和平。」、「人生第一次看到這種景象！」也有人認為，比起熊或鹿在那裡跑，丹頂鶴果然優雅很多。

相關影片請見：

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