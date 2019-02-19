要求委國軍方效忠反對派 川普警告：否則將失去一切

2019-02-19 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，上演雙胞總統戲碼，美國總統川普稍早公開喊話，呼籲委國軍方背離原總統馬杜羅，改效忠反對派領袖瓜伊多，否則將會「失去一切」。

委國政局動盪，反對派領袖、國民議會議長瓜伊多獲以美國為首的西方多國承認，與受俄中等國支持的原總統馬杜羅展開政治對抗。美國總統川普18日在邁阿密發表演說，譴責委國原總統馬杜羅政權及其奉行之社會主義。

川普在演說中對委國軍方發出嚴厲警告，要求對方背棄馬杜羅，並轉效忠瓜伊多政權，川普表示，「（委國軍方）若不支持瓜伊多，將找不到避風港，更無法從中輕易脫身」，強調「你將會失去一切」。

不過川普也承諾，美國尋求和平的權力交接方式，任何選擇都可被考慮。

委國政局分裂至今，越來越多歐美國家表態承認瓜伊多政權，專家認為，身為委國最大外債持有人的中國，在這場政治風暴中力挺原總統馬杜羅，明顯錯估情勢，在最糟的狀況下，中國將徹底失去此前對委國逾200億美元（約6000億新台幣）的鉅額借款。

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