「學習強國」洗腦APP 員工爆料：阿里巴巴開發的

2019-02-18 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕宣傳中國國家主席習近平思想的「學習強國」橫掃了中國蘋果（Apple）的App商店暢銷榜，超越了抖音（Tik Tok）和微信（We Chat）成為了暢銷榜榜首，這個洗腦App被爆料是阿里巴巴負責開發的

《路透》報導，在全球審視中國科技公司與中國政府的關係時，中國電商阿里巴巴的2名員工以匿名方式透露，「學習強國」App由阿里巴巴秘密部門「Y計畫業務部」開發，該部門負責公司外部業務。對此，阿里巴巴拒絕對發表關於「學習強國」的任何評論。

根據中國就業網站「直聘」與阿里巴巴的徵才頁面，學習強國提供了很多職缺，工作內容為開發與維護應用程式與管理頁面，包括新聞、影片、直播與討論區。

目前中國政府的網路政策有更嚴格的審查制度，也要求與中國科技公司在雲端計算、網路建設、公共安全和控制網路言論及資訊展開合作，阿里巴巴開發「學習強國」App也成為中國科技企業和政府合作的最新案例，而該公司創辦人馬雲是中國共產黨黨員。

根據北京統計諮詢公司「七麥數據」（Qimai）估計，「學習強國」應用程式1月上市以來，已在蘋果和安卓（Android）系統裝置下載超過4370萬次。

中共中央宣傳部宣布在下個月北京的中國全國人民代表大會召開前，推出「學習強國」應用程式。

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