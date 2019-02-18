25歲媽媽自然產7胞胎 成伊拉克首例

2019-02-18 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克一名25歲母親罕見懷下7胞胎，她以自然分娩方式成功產下7名嬰孩，而母親及孩子們的健康狀態均良好，現在她們全家一共有10個小孩。

據《太陽報》報導，該名母親在伊拉克東部迪亞拉省（Diyali）的醫院，順利產下6名女嬰、1名男嬰，成為伊拉克國內7胞胎首例。相關新聞刊登後，嬰孩們排排睡的照片也在網路熱傳，許多網友都留言給予他們祝福。

報導指出，孩子的父親法蒂（Youssef Fadl）相當驚訝，他表示，原本他和妻子並未計畫再生孩子，因為家中已經有3個小孩了，不過在得知妻子懷上多胞胎後，他認為這是神的旨意，故無考慮墮胎。當地衛生單位發言人伊薩威（Firas Al Izzawi）則感慨，能連產7胎且母子均安，真的相當幸運。

據了解，世界上第一個存活下來的7胞胎案例，發生在1997年的美國愛荷華州，由一名婦人麥康黑（Bobbi McCaughey）透過剖腹產方式順利產下，當時讓美國總統柯林頓親自電賀，就連著名脫口秀主持人歐普拉也曾邀請她上節目。

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