國中生稱寒假作業寫完被偷 熱心警找回發現……全都沒寫

2019-02-18 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各高中、國中與國小開學至今（18）日已滿7天，中國有1名國中生寒假期間告知家長自己出門寫作業卻空手返家，和爸媽說自己作業寫完了但書包遭偷走，執法人員熱心替他找回書包，連同裡面1本嶄新沒寫過的寒假作業。

根據《環球網》報導，中國四川省德陽市城市管理執法人員，16日白天巡邏時在「愛心驛站崗亭」的公共座椅上發現1個黑色背包，打開後看見裡面放著1本當地國中的寒假作業本，包括1本學生活動手冊，全都是嶄新的，另外還在背包內找到1張「學生基本情況表」。

執法人員在表上看見失主的姓名、身分證件以及住家連絡電話等資訊，因此立刻聯繫該名學生家長，國中生的雙親對執法人員指出，「孩子前一天帶著書包出去做作業，回來後說作業做完了但是書包被偷了」，但執法人員送回的書包中則有1本嶄新沒寫過的寒假作業，和國中生與家長說的不一致。目前書包已被領回，該名學童還是要把寒假作業完成。

中國網友們知悉此事後，開玩笑地嘲弄該名國中生，認為他心裡一定在想「幹嘛幫我找回來，礙事」、「學生：我與你什麼仇什麼恨？」、「好不容易弄丟的，還給送回去了」、「城管真是多管閒事」、「孩子看到這個新聞以後，哇的一聲哭出來了」、「年度最慘新聞」。

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