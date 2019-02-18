逾萬日人等待器官移植 日本團隊擬在豬體內培育人類胰臟

2019-02-18 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本一個研究團隊最近計畫在豬隻體內培育人類胰臟，最快將在4月提出申請，假如研究獲准實施，將是日本首例在動物體內培育人類器官的研究。

綜合報導指出，日本器官移植網絡（JOT）資料顯示，日本約有1.4萬人在等待移植器官手術，不過移植數量每年卻只有300到400件。以東京大學教授中內啟光為首的研究團隊，計畫透過基因改造，讓豬隻無法生長出胰臟，再將人類的iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）植入豬隻受精卵，並放入到豬隻子宮內，利用豬隻身體培育人類胰臟。

研究團隊並計畫在母豬生產前，將豬隻胎兒取出，然後調查胰臟所含的人類細胞數量，以及作為器官的功能。過去研究團隊曾經在大老鼠體內培育異種小老鼠的胰臟，並把胰臟一部分移植到小老鼠身上，結果成功治療小老鼠的糖尿病。不過豬隻與人體的基因差異性大，因此目前仍無法確定，是能否真的在豬隻體內培育出人類器官。

報導指出，研究團隊決定最快4月會向東京大學倫理審查委員會提出在豬隻體內製造人類胰臟的研究計畫申請案，假如研究獲准實施，將是日本首例在動物體內培育人類器官的研究。

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