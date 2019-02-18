川金二會怎麼去河內？ 傳金正恩可能搭「蒼鷹一號」專機

2019-02-18 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會將於本月27、28日於越南河內舉行，北韓最高領導人金正恩將乘坐何種交通工具訪越成為各方關注焦點，有北京外交消息人士透露，金正恩很可能搭乘「蒼鷹1號」專機出訪越南。

根據南韓《韓聯社》報導，北京外交消息人士指出，金正恩與隨行人員訪越時可選擇的交通工具有專機、專用列車和中方飛機3種，考慮到河內與平壤距離僅2760公里，金正恩此行最有可能搭乘專機，雖然「蒼鷹1號」由前蘇聯時期建造的「伊留申-62」客機改裝，機齡已有20年以上，但上次在新加坡舉行的川金會期間，「蒼鷹1號」已累積了運載北韓隨行人員的飛行經驗。

另外則有分析認為，金正恩先前乘坐中方專機前往新加坡出席川金會，在上月訪問中國期間很有可能和習近平討論使用中方飛機等問題；也有分析人士認為，金正恩兩度乘專用列車訪問中國，此次也有可能搭火車，經過中國北京、廣州後前往河內，優點是最安全，但缺點是車程近3天、中方交通管製程序繁瑣和經費龐大等因素。

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