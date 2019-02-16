西藏裔女大生遭霸凌 中國駐加使館竟稱：留學生的愛國行動

2019-02-16 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕西藏裔女學生齊美拉姆（Chemi Lhamo）近日獲選為加拿大多倫多大學（UTSC）首位西藏裔學生會長，卻引起中國網友不滿，在社群網站上惡言相向，甚至發起網路罷免齊美拉姆當選資格的連署。對此，中國駐加大使館今天（16日）發表聲明，否認當局有參與該事件，不過堅決支持「中國留學生的正義和愛國行動」。

綜合媒體報導，齊美拉姆獲選為學生會長後，有中國網友從她的社群帳戶Instagram上，發現她的藏獨背景，立刻在網路上發表抗議文章，並透過通訊軟體微信，在加拿大的中國學生群組間轉發，使得齊美拉姆的IG遭到數以萬計中國網友的攻擊性、謾罵留言灌爆；更有超過萬名中國籍人士成立反對藏獨的群組，發起取消除齊美拉姆當選資格的網路連署。

對此，齊美拉姆接受《立場新聞》訪問時表示，在這次選舉前，已經當了整整8個月的學生會副會長，什麼事情都沒發生，現在突然發生這麼多事情，令人感覺是有組織在背後指使，她也說，「很搞笑，我做了副會長這麼久，從來沒有隱藏我的主張，過去也辦過不少活動，但從來沒有人問過我的政治立場。」

中國駐加拿大大使館官網今天發表聲明說，該事件與他們無關，「但我們堅決支持中國留學生的正義和愛國行動」。聲明還說，加拿大是多元化的國家，奉行言論自由，「既然允許新疆分裂勢力和藏獨分子有言論自由，也應該允許其反對者享有言論自由」。堅決反對一些人藉由該事件，對中國政府進行無端指責，煽動反華情緒。

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