上千次聯繫仍失敗... NASA宣布「機會號」火星任務結束

2019-02-14 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國航太總署（NASA）13日宣布，服役15年的火星探測車「機會號」（Opportunity），由於去年6月的一場沙塵暴干擾，使「機會號」進入休眠狀態，經過1千多次的嘗試聯繫未果，宣布「機會號」任務結束。

2018年6月10日一場在火星嚴重的巨大沙塵暴，巨量沙塵遮蔽了陽光，使用太陽能的「機會號」系統自動進入休眠狀態，被迫與地球的通訊中斷，儘管NASA不斷持續連繫「機會號」，但終究無果，最後一次「機會號」與地球聯繫是在去年6月10日。

NASA署長布萊登斯廷（Jim Bridenstine）在推特上表示，經過多次嘗試，仍然無法與「機會號」聯繫，因此今天宣布「機會號」在火星的圓滿結束，原本只預計在火星探索90天的「機會號」，卻在火星執行15年的任務。布萊登斯廷說，正因為有「機會號」這樣的壯舉，才能讓未來太空人能在火星的表面上行走。

「機會號」在2004年1月25日降落於老鷹撞擊坑（Eagle crater）後，原本預計在火行上行走1公里，但由於「機會號」在耐力、科學價值和壽命方面遠遠超出科學家預期，最終里程數超過45公里，才在一個名為毅力谷（Perseverance Valley）的地點停止運作。

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