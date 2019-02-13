亞運6金女泳將患白血病 日奧運大臣失言「很失望」挨轟

2019-02-13 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本女泳將池江璃花子昨日在社群網站發表罹患白血病的消息震驚日本社會，日本奧運大臣櫻田義孝得知後竟說：「很失望。」引起社會譁然，網友們紛紛痛批沒人性並要求辭職，櫻田於今日為失言公開道歉但拒絕辭職。

綜合外媒報導，現年18歲的池江璃花子在2018年亞運奪得6面金牌，是2020年東京奧運奪金希望之一，昨日公布自己罹患白血病的消息震驚日本社會，但日本奧運大臣櫻田義孝得知後竟「很失望」，擔心2020年的東京奧運會因此喪失優勢。此言論一出隨即被日本網友痛批沒人性，日本在野黨更指櫻田失言，並要求他辭去奧運大臣職務。

櫻田義孝今日在眾議院預算委員會上致歉，稱「發言欠缺考量」，表示撤回不當言論，面對在野黨要求辭職的質問，他則表示：「為了能盡心履行職務，將會全力以赴」，表明不會辭職。日本首相安倍晉三也說，不會罷免櫻田的職務，希望他接受教訓並認真反省，並為奧運盡心盡力，同時希望池江專心治療早日恢復健康。

池江璃花子宣布自己患白血病後，得到日本社會各界的關注和聲援，日本骨髓銀行表示，池江表明罹患白血病後，接到超過50通相關的諮詢電話，該銀行平均一天有5人要求捐贈介紹手冊，但昨日激增到了270個。截至去年12月底，日本骨髓捐贈登記人數有49萬3627人，不過要找到與患者配對成功的人依舊相當困難。

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