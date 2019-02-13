中國學生闖美軍禁地狂說謊 恐涉及中國公安部

2019-02-13 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男學生趙千里（Zhao Qianli，音譯）去年擅闖美國軍事禁地並拍下內部設施，遭警方逮捕，5日被當地法院判處1年徒刑，11日又被外媒爆出，該名學生被指和中國公安部有關聯。

據《華盛頓自由燈塔》報導，當時趙千里闖進位於美國佛州的基韋斯特海軍航空兵基地，過程中，他用手機拍下基地內的設施照片，警方發現並將其逮捕後，他辯稱自己只是迷路了，引發美方質疑。

經聯邦調查局（FBI）了解，得知趙千里在調查過程中多次說謊，先是謊稱自己在中國主修音樂，卻被發現根本沒上相關課程，甚至在他的手機中找到一份大學工程課程的檔案。此外，他最初被抓到時，還曾謊稱自己在紐澤西州做過洗碗工。

調查過程中，FBI人員在他入住的酒店房間內，找出中國公安部的藍襯衫和皮帶扣。對此他表示，這是任職中國解放軍高級軍官的父親給他的，只是希望他在旅行時能穿得好看一點，結果事後又被發現，他在非法闖入基地前，曾和美國境內的中國情報官員有聯繫。

報導指出，目前尚不清楚中國公安部對該基地進行間諜活動的原因，但透過趙千里拍攝的通信天線和設備照片證據，美國中情局（CIA）和國防情報局（DIA）前官員艾菲西亞德斯（Nicholas Eftimiades）認為，中國情報部門正試圖取得美軍的通訊設備細節，以便用於未來的網路戰上。

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