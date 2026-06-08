不肖養子 人間蒸發／貧病無法申請補助 老父終止收養

終止收養示意圖 （美編組製圖）

南投縣七旬胡姓男子，二十九年前收養一名男嬰繼承香火，養子長大後不只沒有扶養他，且常要錢、惡言相向、拳打腳踢，五年前行蹤飄忽，一年多前出境離台後更人間蒸發，養父貧病交加，因名下有兒子而不符申請低收入補助資格，只好向法院聲請終止收養關係，南投地院近日准予終止收養。

七十三歲的胡男，在一九九七年與妻子收養剛出生的男嬰為養子，養子成年後卻沒有穩定工作，經常向養父要錢，若不給就大聲喝斥，鄰居也看過他會對養父拳打腳踢，但三年多前就不曾見過胡姓養子返家。

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胡男的妻子已過世，他獨居在破舊的平房裡，無存款又生病，里長和鄰居很想幫他申請低收入戶補助，但卡在胡男有兒子而不符資格，才建議他到法院聲請終止收養關係，之後才能幫胡男申請補助。

南投地院家事法庭曾通知胡姓養子，但他都未到庭，也未提出任何書狀陳述。法官審酌胡姓養子受養父撫育成人，卻未盡為人子女之本分，長期對養父不聞不問，前年十月出境離台，迄今音訊全無，親子關係已有名無實，且胡姓養父提出終止收養關係的態度堅決，因此准予終止收養關係。

律師張藝騰指出，南投地院是依據民法第一〇八一條第一項第四款「難以維持收養關係之重大事由存在」，即以養父與養子感情淡薄、徒具形式而無法維持親子關係，來宣告終止收養關係。不過，從養父聲請終止收養的理由，包含養子會跟養父要錢，會對養父惡言相向、拳打腳踢，及法院調查養子出境離台已一年多，也符合「不孝條款」，即民法第一〇八一條第一項第一款「對於他方為虐待或重大侮辱」及第二款「遺棄他方」的情形而終止收養關係。

張藝騰說，每年都有人終止收養關係，但透過法院以民法第一〇八一條裁定終止收養的仍占少數。

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