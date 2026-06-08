惡意散布》AI換臉變A片 20高中女受害

情色網站APP號稱「只要一張照片、輸入指令」就能生成無碼A片。檢方強調，散布AI合成性影像即踩法律紅線。圖為AI生成影像，非真實人物。 （記者黃佳琳翻攝）

深偽性暴力入侵校園 僅私藏法律管不到

AI技術的飛速發展，如今竟淪為校園數位性暴力的犯罪工具！今年四月中部一所高中男學生涉嫌利用手機AI深偽（Deepfake）技術，將同校約廿名女同學的清晰臉部照片，合成至全裸不雅影像中，在同儕間惡意散布，不僅引發校園恐慌，更揭露了情色APP透過「看廣告送點數」的零成本行銷模式，這種新型態的AI換臉犯罪手法，正大舉入侵國、高中校園。且APP提供的技術工具，若合成後私藏，在法律上恐難構成犯罪，游走灰色地帶，令人憂心。

兩名學生涉及散布 警方獲報移送

中部這所高中共有兩名學生涉及散布，警方獲報移送後，其中一人已成年，由台中地檢署分案調查，另一人則未成年，由台中地院少年法庭調查中。

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情色APP號稱 一張照片變無碼A片

據調查，該款在學生族群間私下流傳的情色網站APP，主打「只要一張照片、輸入指令」就能生成無碼A片。本報記者實際測試發現，該款AI功能相當「聰明」且尺度毫無限制，隨意從網路擷取一張女性照片，輸入特定煽情指令後，僅需等待一至二分鐘，便能產出一段長約十秒、逼真度極高的不雅影片。

學生看廣告送點數 APP零成本行銷

令人擔憂的是，該APP採取「點數制」營運，每天登入即贈送免費點數，觀看十至卅秒的短廣告還能無上限累積，業者爽賺廣告費的背後，竟讓缺乏經濟能力的學生族群，只要花費時間點擊廣告，就能「不間斷、零成本」持續製作不雅影片。

不肖學生假意拍照轉製不雅影像成夢魘

由於目前教育部針對學生攜帶手機進入校園，僅採取「關機」或「必要管理」等溫和手段，維持由各校因地制宜、因循舊制自訂管理辦法，並未全面禁止，導致有不肖學生假意幫女同學拍攝校園生活照，轉頭便將照片丟入APP進行深偽犯罪，讓校園生活照成了受害者的夢魘。

防堵校園數位性暴力 刻不容緩

針對此類新型態的科技犯罪，檢方深入研析後指出，該款APP雖然完全沒有警語及年齡限制，但因其並未「主動」提供教學或誘導民眾違法，單純提供技術工具，在法律上難以直接構成刑法妨害風化等罪。

潛藏在校園內的數位性暴力，再度為數位性影像立法與校園手機管理處置敲響警鐘，如何在科技隱私、校園自主與防範新興犯罪之間取得平衡，考驗教育部等相關單位的智慧。

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